

الدوحة - فريد عبدالباقي



فجع الوسط الرياضي القطري بنبأ وفاة المستشار الفني للاتحاد القطري لكرة القدم سعيد المسند والذي توفي أول من أمس إثر وعكة صحية خلال رحلته العلاجية خارج قطر.



ونعت اللجنة الأولمبية القطرية - على حسابها الرسمي بموقع تويتر- المدرب القدير قائلة: بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره تنعى اللجنة الأولمبية القطرية المدرب الوطني القدير لكرة القدم الكابتن سعيد المسند.



وفي مسيرة دامت نحو أربعين عاما، كان اسمه يتردد خلالها في جنبات المستطيل الأخضر، قدم المسند الكثير للساحرة المستديرة وحصل مقابل هذا العطاء على حب الجماهير، حيث كانت إسهاماته واضحة في العديد من الإنجازات الكروية على المستوى التدريبي، بعدما قاد المنتخب القطري لحصد لقب دورة الألعاب الآسيوية عام 2006، كما ساهم في حصوله على كأس الخليج العربي 3 مرات أعوام 1992 و2004 و2014، وكذلك لقب بطولة الصداقة الدولية عام 2018، وأخيرا كأس آسيا بالإمارات 2019.



وبدأ المسند مسيرته الكروية صغيرا لينضم وهو في السابعة عشرة من عمره، إلى صفوف فريق الخور (التعاون سابقا) في ستينيات القرن الماضي، وكان وقتها الفريق يلعب في دوري الدرجة الثانية.



واستمرت مسيرته كلاعب نحو 17 عاما، قاد خلالها الخور للفوز بكأس الدرجة الثانية والتأهل إلى دوري الدرجة الأولى، ومن ثم التأهل إلى نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم، ومن ثم تواصلت مسيرته كلاعب سواء مع فريق السد أو المنتخب القطري الأول أو المنتخب العسكري، حيث قدم الكثير للكرة القطرية قبل أن يواصل إبداعه مدربا بعد ذلك.



ومسيرته مدربا بدأت في ثمانينيات القرن الماضي مدربا مساعدا مع المدرب البرازيل الشهير إيفاريستو دي ماسيدو، بعدها ساهم في قيادة المنتخب الناشئين إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عام عامي 1985 في الصين و1999 في نيوزيلندا، ورغم تدريبه لمنتخب الناشئين إلا أنه لم يعتزل كرة القدم، وبقي لاعبا للأندية وكانت واحدة من الحالات النادرة التي يكون فيها اللاعب مدربا.



ومن أبرز المدربين الأجانب الذين عمل معهم، وأثروا في مسيرته التدريبية خلال فترة تواجده مع المنتخبات القطرية، كل من البرازيلي إيفاريستو دي ماسيدو، والهولندي الهولندي يوهانسون جو بونفرير، والأوروغوياني خورخي فوساتي، والفرنسي برونو ميتسو، والبوسني جمال الدين موسوفيتش.