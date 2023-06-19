

شاركت هيئة أسواق المال في الاجتماع الـ48 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، بالعاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، وترأس وفد الهيئة مثنى الصالح رئيس قطاع الأسواق وعضو مجلس إدارة المنظمة، بمشاركة عبدالرحمن محمد مدير مكتب العلاقات الخارجية، ونورة الهارون اختصاصي أول لمكتب رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي.

وقد ناقش الاجتماع العديد من القضايا الحيوية والمهمة على المستوى المالي والتنظيمي والإشرافي، كما تضمن على هامشه عددا من الاجتماعات المهمة التي انطلقت منذ 12 يونيو 2023 وما تلاها من اجتماعات مجلس إدارة المنظمة واللجان في الأيام اللاحقة، حيث شارك في الاجتماع أعضاء المنظمة من هيئات أسواق المال الدولية والعديد من خبراء الأوراق المالية وخبراء أسواق المال، ويجتمع أعضاء المنظمة كل عام في المؤتمر السنوي لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالأوراق المالية العالمية والأسواق الآجلة.



وتأتي هذه المشاركة للهيئة للمرة الثانية على التوالي بعد انتخاب مثنى الصالح، ممثلا للجنة الأسواق النامية والناشئة (The Growth and Emerging Markets Committee) (GEMC)، كعضو في مجلس إدارة المنظمة لمدة عامين، وتتمثل مشاركة الهيئة من خلال حضور عدة اجتماعات للجان المنظمة المختلفة بالإضافة الى المشاركة في ورش العمل.



هذا، وقد شارك الصالح، في اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC» واجتماع اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط «AMERC»، حيث تم خلالهما مناقشة وتسليط الضوء على العديد من المواضيع منها:



- التكنولوجيا المالية FinTech



- المخاطر الناشئة Emerging Risks.



- جهود الأيسكو للعمل على الأمن الإلكتروني Cyber Security.



- التمويل المستدام Sustainable Finance.



- الأصول المشفرة Crypto Assets.



وبالإضافة إلى ذلك فقد شارك بصفته عضوا في اجتماع مجلس إدارة الأيسكو والذي تم فيه مناقشة مواضيع جدول الأعمال واتخاذ العديد من القرارات بشأنها، وحضر الوفد كذلك اجتماع لجنة الرؤساء President’s Committee.



الجدير بالذكر أن مشاركة هيئة أسواق المال في هذا الحدث تأكيد على حضور الكويت في كل المنظمات الدولية والذي يساهم بدوره في تبادل العديد من الخبرات والمعلومات مع ممثلي الدول الأعضاء لتطوير سوق المال، بالإضافة الى استقطاب وحماية المستثمرين، والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.

وتأكيد على استمرار الجهود المبذولة من هيئة أسواق المال في العمل لتعزيز دورها عبر منظمة الأيسكو كعضو فعال في المنظمة.

وتجدر الاشارة الى أن منظمة (الأيسكو) أنشئت في عام 1983 وتضم في عضويتها نحو 95% من الأسواق المالية في العالم ونحو 125 جهة رقابية و90 مشاركا من بورصات ومنظمات إقليمية ودولية، وتعد أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال فهي الهيئة الدولية التي تجمع منظمي الأوراق المالية في العالم ويتم الاعتراف بها كأداة قياسية عالمية لقطاع الأوراق المالية، وتقوم IOSCO بتطوير وتطبيق وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليا لتنظيم الأوراق المالية.



كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي (FSB) على جدول أعمال الإصلاح التنظيمي العالمي، حيث تهدف الى تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال كما تساهم في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها ومجالات التعاون في التدريب وتبادل الزيارات والمعلومات إضافة الى تحسين حماية المستثمرين واستقطابهم والارتقاء بمستوى الرقابة بما يحقق أعلى مستويات النزاهة والعدالة والشفافية.