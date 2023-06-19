

دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها إلى مدينة أثينا اليونانية بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الجمعة والإثنين، وذلك بدءا من تاريخ 16 يونيو 2023.



وبهذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر «الكويتية» أن تدشن أولى رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة أثينا في جمهورية اليونان، والتي تأتي تنفيذا للخطة الموضوعة لإطلاق وجهات جديدة دائمة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.



وأضاف: تعد مدينة أثينا وجهة صيفية ممتازة لمحبي السفر والسياحة، كما تعتبر واحدة من أجمل المدن في العالم وتشتهر بالتاريخ العريق والثقافة الغنية والحضارة التي تعود إلى قرون مضت، ورأت الخطوط الجوية الكويتية أنها وجهة تناسب اختيارات العملاء الكرام كذلك، وتلبي رغباتهم في تنويع شبكة الخطوط وتوسيعها حول العالم، بحيث تشمل العديد من الوجهات الجديدة والمتنوعة.



من جانبه، قال سفير جمهورية اليونان لدى الكويت كونستانتينوس بيبيريجوس: إن إطلاق وجهة «أثينا» تعد جزءا مهما ضمن التعاون المشترك بين الكويت وجمهورية اليونان، كما تسهم بشكل كبير في توطيد أواصر الصلة والعلاقات بين البلدين، الأمر الذي يعزز فتح آفاق في عدة مجالات أخرى.