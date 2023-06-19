

أعلن بنك بوبيان عن توفير خدمة سحب العيادي داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب مبالغ نقدية من فئات الدينار الكويتي (1، و5، و10) وذلك بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.



وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك بوبيان خالد الشمري: مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، نوفر لعملائنا خدمة سحب العيادي في فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية للبنك، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركة عملائنا الفرحة في مختلف الأعياد، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة لنكون دوما الأقرب إليهم. وأضاف أن الخدمة متوافرة من خلال 40 جهاز ATM متواجدة في فروع المجمعات التجارية أومواقع محددة داخلها بجانب عدد من فروع الجمعيات التعاونية لتلبي متطلبات عملائنا من العيادي خلال عطلة العيد، وذلك استعدادا لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية بالإضافة إلى توافر خدمة إصدار البطاقات المصرفية خلال العطلة.



وأوضح أن بنك بوبيان حريص على مواكبة أحدث التطورات الخاصة بأجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت والتي تتعلق بتوفير خدمات تقنية عالية المستوى للعملاء بما يوفر لهم تجربة مصرفية مميزة في مختلف تعاملاتهم اليومية ويمنحهم مزايا إضافية، مؤكدا أن بوبيان كان له السبق لإضافة خدمة إمكانية سحب مختلف الفئات النقدية من (1 - 5 - 10 - 20) دينار.