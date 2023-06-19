أوضح برنامج الأغذية العالمي تبعات تخفيض مساعداته الغذائية في سورية، وتعويله على تعهدات مؤتمر «بروكسل» السنوي لدعم سورية والمنطقة، الذي يهدف لتقديم الدول المانحة تعهدات بالدعم الإنساني لسورية، ودعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في المنطقة، لردم الفجوة في التمويل.



وقالت مسؤولة البرنامج في سورية، لينا القصاب، إن البرنامج يقوم على «التمويل الإنساني الطوعي»، مشيرة إلى أن قرار تخفيض المساعدات الغذائية «ينبع كليا من عجز الموارد المتوافرة عن مواصلة المستوى الحالي من المساعدة».



وحول المعايير التي اعتمد عليها البرنامج لاستبعاد العائلات من المساعدات وفق القرار، قالت القصاب، بحسب «عنب بلدي»، إن البرنامج وشركاؤه على الأرض ينفذون تقييما منتظما للعائلات، إذ يقومون بمراجعة أهلية الأسر لتلقي المساعدة على أساس الاحتياج.



كما يستخدم برنامج الأغذية العالمي بيانات الاحتياج المتاحة لتحديد أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية، وفق القصاب.



ولن يستطيع البرنامج تقديم أي تعويض للأشخاص الذين سيتم استبعادهم من الحصول على المساعدات الغذائية، وسط غياب أي خطط بديلة، في حال عدم الوصول إلى مستوى الدعم المأمول من التمويل.



وإلى جانب الإغاثة الإنسانية الفورية، ستتطلب تلبية احتياجات الأسر السورية تدخلات طويلة الأجل للتعافي المبكر وجهدا مستداما لتعزيز السلام والاستقرار وفرص كسب العيش، بحسب المسؤولة.



واعتبرت لينا القصاب، أن لدى البرنامج القدرة والحلول على الحد من اعتماد الناس على المساعدة الإنسانية، إلا أنه في ظل غياب أي دعم معتبر لمشاريع التعافي المبكر، سيظل الاعتماد على المساعدة الإنسانية مرتفعا بينما يستمر التمويل في التضاؤل.



ولفتت القصاب إلى أنه «ربما تكون نتائج (بروكسل) فرصة لبرنامج الغذاء العالمي لإعادة النظر في قراره في ضوء الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، فإذا حصلنا على موارد إضافية من المؤتمر سنستخدمها للوصول إلى من هم بأمسّ الحاجة للمساعدة».