

حوار - ناهد إمام



أكد د.محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة التعاون العربي بالاتحاد، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حل مشكلات المستثمرين، وحزمة الحوافز، التي تم منحها للمستثمرين والمطورين الصناعيين، يمثل أكبر ضمانة لجذب الاستثمارات ولتحديث قطاع الصناعة الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة، إضافة إلى المردود الإيجابي على الأمن القومي وتوفير فرص التشغيل.



وقال إن المصريين المغتربين، لديهم فرصة ذهبية للاستثمار داخل بلادهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل المزايا الممنوحة للاستثمار وفى مقدمتها الرخصة الذهبية التي تعني الحصول على كل التراخيص خلال فترة 6 أشهر للبدء في الخطوات العملية للمشروع.



وأوضح محمد البهي في لقاء مع «أنباء مصرية» أن تحديد نوعية الاستثمار الذي يرغب فيه المصري المغترب يفضل أن يكون في مجال عمله وخبرته، كما يفضل أن تتم شراكة بين عدد من المصريين في الخارج الذين تتوافق لهم نفس الرغبة في قطاع معين وعلى ذلك يتم الاستثمار بتكاليف أقل من خلال تلك الشراكة.



وأكد د.البهي أن اتحاد الصناعات المصرية ومن خلال منصبه بالاتحاد، يمكنه توفير المعلومات اللازمة حول أي قطاع استثماري نتيجة توافر الغرف المتخصصة في الصناعات المختلفة بالاتحاد، كما يمكن للاتحاد، القيام بدور الوسيط لدى المصريين المغتربين المستثمرين وبين المشروع المقام، لتوفير عامل الأمان لرؤوس الأموال المستثمرة. وبالتالي تتجه الاستثمارات نحو المشروعات المدروسة بتوافر قاعدة البيانات وأيضا وجود قناة شرعية لها ثقل مثل الاتحاد، المتابعة لكل مراحل تنفيذ المشروع.



وأوضح د.محمد البهي أن هناك الكثير من المغتربين لا يفضل التعاون مع البنوك، وعلى ذلك تكوين الشراكات الفردية في نفس المجال، يحقق أهدافهم نحو استثمار الأموال مع توافر عامل تحقيق الأرباح الآمنة، خاصة أن المشروع سيضمن ضخ الاستثمارات من البداية في تملك الأرض الذي يقام عليها المشروع، وذلك أكبر ضامن للأموال، ويحقق أرباحا مؤكدة.