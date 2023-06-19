عزا خبير اقتصادي انخفاض قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم، الى عمليات تبييض «غسيل» الأموال، وهو يعني اخفاء المصادر غير المشروعة للأموال المراد تبييضها ودمجها في عمليات اقتصادية مشروعة لقطع الصلة بينها وبين مصادرها الأصلية.



وبين الأستاذ المساعد في قسم القانون التجاري بجامعة حلب ووكيل كلية الحقوق للشؤون الإدارية الدكتور عيسى الحسين لموقع «الوطن»، مخاطر تبييض الأموال، وقال انها تكمن بانخفاض قيمة العملة الوطنية، نتيجة قيام غاسلي الأموال بتهريب أموالهم القذرة إلى الخارج، من خلال شراء العملات الأجنبية الصعبة بعملة وطنية ومن ثم تهريبها الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شراء العملات الأجنبية بالعملات الوطنية فيزداد المعروض من العملة الوطنية فتنخفض قيمتها.



وأشار الى الآثار السلبية لتبييض الأموال على التنمية الاقتصادية لما تتسبب له بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة المستوى العام للأسعار، إضافة لانخفاض معدلات الادخار والاستثمار، نتيجة قيام غاسلي الأموال بإخراج أموالهم غير المشروعة من الدولة التي جمعت منها إلى دولة أخرى للقيام بغسلها، كما يمكن تحويل النقود إلى سندات وأسهم أو شراء السبائك الذهبية أو شراء مؤسسات مالية أو تجارية.



وأضاف بأن لها تأثيرا سلبيا في النشاط المصرفي حيث تؤدي إلى إفساد العديد من المصارف نتيجة المعاملات غير المشروعة التي تتم فيها.