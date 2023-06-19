يواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم أفضل الخدمات وأكثرها أمانا للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مشاركته الفعالة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية التي تستمر فعالياتها للعام الثالث على التوالي، من قبل بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية في العام 2021.



ويحرص البنك الأهلي الكويتي على توفير جميع سبل الدعم لمساعدة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة على إجراء معاملاتهم المصرفية في فروعه، في إطار التزامه المتواصل بتوفير الخدمات المصرفية لكل فئات المجتمع، وحرصا منه على تحقيق الشمول المالي في البلاد، ودعم جهود جميع الجهات المعنية في هذا الإطار.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي لؤي مقامس: نحرص على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى جميع منتجاتنا وخدماتنا بسهولة ويسر، وتأمين المساعدة اللازمة لهم عند زيارتهم فروعنا، بما يسهم في تعزيز رضاهم عن التعامل معنا.



وأضاف مقامس أن البنك الأهلي الكويتي يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في فرع المركز الرئيسي والشعب والجابرية والعدان وجنوب الصباحية والفردوس والجهراء 1، المجهزة بأجهزة سحب آلي خاصة مزودة بسماعات صوتية يسهل الوصول إليها من قبل العملاء المقعدين، إلى جانب توفير مواقف سيارات مخصصة لهم، وموظفين مدربين على التواصل مع العملاء عن طريق لغة الإشارة، فضلا عن طابعات بلغة برايل للعملاء ضعاف البصر أو المكفوفين.



وتابع: يمكن للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام قنوات البنك الأهلي الكويتي الرقمية وتطبيقه على الأجهزة الذكية لإدارة معاملاتهم المصرفية في أماكن تواجدهم، وفق أعلى المعايير العالمية وأرقى مواصفات الأمان، ونواصل تدريب موظفينا باستمرار على التواصل بلغة الإشارة لخدمة العملاء الصم والبكم بأفضل صورة ممكنة، ونلتزم بالتعليمات الصادرة من قبل بنك الكويت المركزي فيما يتعلق بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحاولة دمجهم في المجتمع وتأمين احتياجاتهم بكل السبل الممكنة.



ولفت مقامس إلى حرص البنك الأهلي الكويتي على توعية ذوي الاحتياجات الخاصة بالخدمات والحقوق والواجبات المصرفية المترتبة عليهم، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية التي تضع خدمة هذه الفئة ضمن أبرز الأولويات لديه، بما يسهم في تعزيز ثقافتهم المالية والمصرفية، وتوفير إطار مرجعي بشأن الخدمات التي تقدم لهم من قبل المؤسسات المالية في البلاد، مبينا أن البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لمبادرات بنك الكويت المركزي، مشيدا بجهوده المتواصلة في إرساء ثقافة مالية مميزة بين جميع أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن حملة «لنكن على دراية» تعتبر من الأبرز في المنطقة على صعيد توعية عملاء البنوك المحلية بأبرز الخدمات المصرفية والمالية التي تقدم لهم.



ويأتي ذلك في وقت تهدف حملة «لنكن على دراية» إلى تأكيد سلامة المعاملات وتعزيز الشمول المالي والاستقرار النقدي والاقتصادي، عبر التوعية الشاملة بحقوق والتزامات العملاء، والتعريف بمزايا التعاملات المالية الإلكترونية، وسبل تفادي المخاطر الناجمة عنها، وتعزيز الحماية للعملاء، وتحقيق الأمن السيبراني لضمان مصالح الجميع وحماية مدخرات المجتمع وثرواته. وتندرج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي ضمن إطار إستراتيجية طويلة الأمد يعمل على تطويرها باستمرار، بهدف إحداث تأثير إيجابي لدى جميع أفراد المجتمع، وتحقيق النمو المستدام على جميع المستويات ويسعى البنك إلى إثراء حياة الأفراد، ويعمل على بناء علاقات قوية معهم باستمرار، من خلال سلسلة من الأنشطة الإستراتيجية وحملات التوعية والتطوع وغيرها، ويعمل جاهدا على تلبية جميع احتياجاتهم بما يسهم في تعزيز موقعه بين صفوف المجتمع.