نظمت «زين» حملتها السنوية للتبرع بالدم احتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، وهي الحملة التي أتت ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «زين» وبنك الدم المركزي، وشهدت توافد موظفي الشركة للمساهمة في إنقاذ الأرواح وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدم في البلاد.



وتنظم «زين» هذه المبادرة بشكل دوري تماشيا مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تجاه دعم المنظومة الصحية عبر تعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الصحية في الدولة ومنها بنك الدم المركزي، هذا إلى جانب حرصها على رفع حالة الوعي الصحي لدى موظفيها بأهمية التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين ممن هم في أمس الحاجة لنقل الدم، بالإضافة إلى الفوائد العديدة التي يعود بها على صحة المتبرع.



ولاقت الحملة كعادتها إقبالا إيجابيا كبيرا من قبل موظفي «زين» الذين توافدوا للمساهمة بالتبرع بالدم وبتواجد الفريق الطبي الخاص ببنك الدم المركزي، والذي كان مجهزا بجميع المعدات اللازمة لإنجاح هذه المبادرة وفق المعايير الطبية، حيث تم تجميع مخزون من الدم بمختلف فئاته ليتم نقله إلى مقر بنك الدم المركزي واستخدامه في الحالات الطارئة والعاجلة.



وتفخر «زين» بالإقبال الكبير الذي تشهده هذه الحملة من قبل موظفيها كل عام، حيث تعتبرها الشركة جزءا من سلسلة الأنشطة السنوية التي تنظمها لتحفيز موظفيها على العطاء وتشجيعهم على الإقبال على الأنشطة التطوعية التي تخدم المجتمع، سواء الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية منها، لتعكس من خلال عطاءاتهم قيم شعارها «عالم جميل».



وتؤكد «زين» على نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الصحي في الدولة، ومنها بنك الكويت المركزي للدم ووزارة الصحة، حيث لن تدخر الشركة جهدا للمساهمة في نشر الثقافة الصحية في المجتمع بأحدث الوسائل والطرق إلى جانب إشراك موظفيها في مثل هذه الحملات التطوعية.



ويتم الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في 14 يونيو من كل عام، وتم تأسيسه للمرة الأولى في عام 2004 من قبل 4 جهات دولية رئيسية هي منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والاتحاد الدولي لمنظمات التبرع بالدم، والجمعية الدولية لنقل الدم، وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بأهمية الحاجة للتبرع بالدم وتوفير مخزون استراتيجي كاف ومستدام من الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى شكر وتقدير المتبرعين على تطوعهم ومساهمتهم في إنقاذ أرواح الآخرين بلا مقابل.