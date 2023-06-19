أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» إطلاق مشروع التدريب الميداني والعمل الجزئي لحديثي التخرج، وذلك بالتعاون مع جمعيتي الفنطاس ومدينة صباح الأحمد السكنية التعاونيتين، وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى التركيز على تدريب وتأهيل المشاركين للإسهام في العمل ضمن قطاع المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة المصرفية للأفراد في «KIB».



وفي هذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB، عبدالعزيز الشمري: يعتبر البرنامج خطوة متقدمة وفرصة متميزة للشباب الكويتيين حديثي التخرج تمكنهم من التمتع بالتدريب العملي وتطوير مهاراتهم في المجال المصرفي، وذلك من أجل اكتساب الخبرة المناسبة التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل، مبينا في الوقت ذاته أن KIB سيقدم من خلال هذا البرنامج والذي يمتد على 60 يوما، مكافأة شهرية نقدية وحوافز أداء للمتدربين المشاركين، إلى جانب منحهم شهادات معتمدة تثبت اجتيازهم البرنامج بنجاح.



وأضاف الشمري: للمشاركة في مشروع التدريب يجب استيفاء وتوافر مجموعة من الشروط، منها أن يكون المتدرب كويتي الجنسية، حديث التخرج من جامعة أو معهد «دبلوم» أو ثانوية عامة، إضافة إلى أن يكون عنوان سكنه في الفنطاس أو «مدينة صباح الأحمد» علما أنه يمكن تقديم الطلبات للراغبين في الانضمام للبرنامج عبر إدارة جمعيتي الفنطاس ومدينة صباح الأحمد السكنية التعاونيتين، من الساعة 8:00 صباحا حتى 3:00 عصرا، مصطحبين صورة عن البطاقة المدنية وصورة عن السيرة الذاتية، حيث سيخضع المرشحون فيما بعد لمقابلة شخصية من أجل الحصول على الموافقة.



من جانبه، أشاد مساعد مدير في الإدارة المصرفية للأفراد محمد الكندري بالمبادرة التي تعكس رؤية KIB وجهوده المتواصلة لتمكين الشباب الوطني، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية تعزز قدراتهم وتسهم في بناء مجتمع مزدهر ومستقبل واعد للكويت.