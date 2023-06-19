أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد



الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية.



وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» إن تجهيز وإرسال هذه المساعدات ضمن حملة «الكويت بجانبكم» يأتيان تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لدعم الأشقاء في السودان وتجسيدا لتضامن الشعب الكويتي مع المنكوبين والحرص على الإسهام في تخفيف معاناتهم.