تزامنا مع حلول عشر ذي الحجة وتسابق أهل الخير في الطاعات والإحسان، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع حرص الجمعية على تمكين الإنسان في شتى الجوانب، وفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن «الصفا الإنسانية» ستطرح ثلة من المشاريع التنموية والتعليمية والإنسانية والإغاثية ومشاريع التمكين خلال هذه الأيام المباركة، لإتاحة الفرصة أمام المحسنين والمحسنين للتسابق في ميدان الصدقة والإحسان، ومد يد العون للفقراء والأرامل والأيتام والمساكين والمحتاجين. وبين الشايع أن هذه الحملة ستنطلق تحت شعار «عشر مباركات» ونسعى من خلالها إلى توفير فرص العيش الكريم للأرامل والأيتام والمساكين وإغنائهم عن ذل السؤال والحاجة، بالإضافة إلى تسيير القوافل الطبية لأطفال واليمن وإجراء عمليات العيون وتحسين مستوى الخدمات الصحية في الدول الأكثر احتياجا كالصومال وتشاد وغيرهما، بالإضافة إلى مشاريع الكفالات والرعاية الاجتماعية.



وختم حديثه بشكر المتبرعين والمتبرعات على مساندتهم للجمعية في مسيرتها الإنسانية، مبينا أنها ماضية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة للعمل الخيري والديمومة للنتائج، والانتقال به من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمعات، داعيا إلى المساهمة والبذل والعطاء في هذه الأيام المباركات واغتنام شرف الزمان ومضاعفة الأجور.







