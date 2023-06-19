ليلى الشافعي



أكد مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر بالإنابة م.حمد البرجس حرص الهيئة على مواكبة خطة التحول الرقمي الحكومية التي تستهدف تحويل وتغيير إجراءات العمل والنماذج والعمليات والاتصالات لدى الهيئة باستخدام التقنيات الرقمية مع استحداث تطبيقات واستخدامات متطورة في تقديم الخدمات الالكترونية إلى المتعاملين مع الهيئة.



وأوضح البرجس في تصريح صحافي، أن الهيئة وتحقيقا لهدف تعريف الجمهور بخدماتها الإلكترونية افتتحت اليوم الأحد جناحها في مول العاصمة والذي يعرض الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وعددها 46 خدمة وكذلك الخدمات التي تقدمها عبر تطبيق سهل وعددها 36 خدمة.



وشدد البرجس على أهمية التوسع في الخدمات الالكترونية واستخدامها من قبل الجمهور لما في ذلك من عوائد إيجابية عديدة منها توفير وقت وجهد المراجعين وتسهيل وسرعة حصولهم على الخدمة وإنجاز معاملاتهم على مدار الساعة، إضافة الى رفع كفاءة وفاعلية الجهات في تقديم الخدمات وحوكمة أدائها. كما أفاد البرجس بأن الهيئة تسعى الى زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق، وهو ما يعزز سعي الهيئة للمساهمة بفاعلية في خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.