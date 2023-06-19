عاطف رمضان



قامت الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الداخلية ادارة شرطة البيئة بحملة تفتيشية أمس الأول على شاطئ المارينا أسفرت عن تحرير عدد 3 مخالفات.



وتم إرشاد رواد الشاطئ بالالتزام بقانون حماية البيئة.



وقالت مدير ادارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباشي في تصريح لـ «الأنباء» إن الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بحملات تفتيشية مستمرة تستهدف جميع شواطئ الكويت والجزر والشاليهات وذلك لمراقبة رواد الشواطئ من المواطنين والوافدين.



ولفتت الى ان الهيئة تركز على تطبيق المادة رقم 33 من قانون حماية البيئة والتي تختص برمي المخلفات في الأماكن المخصصة كذلك المادة رقم 100 في حال تم استخدام ادوات ممنوعة او صيد أو ايذاء الكائنات الفطرية، مشيرة إلى أن قيمة المخالفة وفق المادة رقم 33 من القانون قد تصل الى 500 دينار كذلك وفق المادة رقم 100 من قانون حماية البيئة قد تصل الى 5000 دينار في حال تم تحويلها الى النيابة العامة.



وأعربت الدباشي عن املها التزام جميع رواد الشواطئ بقانون حماية البيئة لتفادي المخالفات البيئية لتكون بيئة الكويت نظيفة خالية من التعديات عليها.



وزادت قائلة: وصلتنا شكاوى بوجود تعديات على الشواطئ من رمي مخلفات في غير الاماكن المخصصة لها مما يخالف نص المادة 33 من قانون حماية البيئة، مشيرة الى ان حاملي الضبطية القضائية في الهيئة قاموا بمراقبة الشاطئ.



وعن إشعال الفحم أو دفنه في الرمال قالت الدباشي: ذلك يخالف القانون.



وعن المسنات المخالفة قالت: المسنات التي يتم وضعها من غير دراسة مردود بيئي ولم يتم الموافقة عليها من قبل هيئة البيئة تعتبر مخالفة وفق المادة 97 من قانون حماية البيئة.