أسامة أبوالسعود



أثنى رئيس فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بعثة الحج الكويتية سطام المزين على جهود جميع أعضاء لجان وفرق وفد الوزارة الذين عملوا منذ اليوم الأول لوصولهم إلى الأراضي المقدسة بكل طاقاتهم من أجل الاستعداد لخدمة حجاج الكويت.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المزين مع رؤساء وأعضاء فرق ولجان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم السبت.



وقال: إن هذا العمل الدؤوب من قبل أعضاء وفد الوزارة يؤكد أن كل شيء سيسير وفق ما هو مخطط له، وأن الجميع ينتظر مواصلة النجاح بالتعاون مع جميع أعضاء بعثة الحج الكويتية ممثلة بباقي وزارات ومؤسسات الدولة.



وأشار إلى أن البعثة اعتادت على تقديم الجديد في كل موسم، بهدف الحفاظ على الريادة في العمل الإسلامي، وفي الموسم الحالي اعتمدت نظام التحول الرقمي وبالتالي تحويل جميع الأعمال الإدارية والورقية إلى إلكترونية، وهذا العمل سيسهل من عملية أرشفة المواد وتحليلها وتسريع اتخاذ القرار، كما سيعطي مؤشرات واضحة عن عمل كل فريق ولجنة، وهو ما سيعود بالفائدة على حجاج الكويت.



فريق وزارة الصحة



من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس فريق وزارة الصحة في بعثة الحج الكويتية مغير الشمري أنه سيتم افتتاح العيادة في مقر بعثة الحج بالفندق بحي النسيم بوم 21 الجاري، ما يعني أنها ستكون جاهزة قبل وصول أي حاج كويتي، مؤكدا أن العيادة ستعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية لحجاج الكويت.