أشاد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بالمرأة الكويتية ودورها التنموية في المجتمع، مؤكدا أنها قادرة تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المجالات ونيل الجوائز العالمية.



جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه عضو هيئة التدريس في كلية العلوم د.ليلى الحداد بمناسبة حصولها على جائزة International best research award والامتياز في حقل دراسة أمراض السرطان من ISSN International Awards and Congress 2023IIRAC عن بحث علمي متميز في أمراض السرطان. وقال الحمود إن ما نشاهده اليوم من إنجازات واحد تلو الآخر يبين لنا اصرار المرأة الكويتية وقدرتها على تمثيل الكويت ورفع علمها خفاقا بين الأمم والشعوب الدول في مختلف الميادين سواء المحلية أو العالمية. وشدد على أن المرأة الكويتية لها كل الاحترام والتقدير والثناء على جهودها فكانت ومازالت وستظل فريدة من نوعها بين كل نساء العالم.