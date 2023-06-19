احتفل سعد بن فلاح الطامي وأبناء طامي بن فلاح الطامي بزفاف ابنهم فهد فلاح طامي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.