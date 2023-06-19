twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الطامي الاثنين 2023/6/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2179 A+ A- استمع المعرس فهد فلاح الطاميالشيخ فيصل الحمود وشويرب العسكر يهنئانتهنئة للمعرس فهد فلاح الطامي بالمناسبة السعيدةفلاح الطامي وولده المعرس فهد الطاميطلال الجري يهنئ العميد سعود الطامي وفلاح الطامي والمعرس فهد الطاميد.محمد الحويلة يهنئ المعرس فهد الطاميحزام الطامي والعميد سعود الطامي وخالد الطامي وفلاح الطامي وفهد الطامي وعلي الطاميالمعرس فهد فلاح الطامي متوسطا الأهل والأصدقاء في لقطة تذكاريةالمعرس فهد الطامي وطامي الجاهلي وعبدالهادي الجاهليخالد الطامي وأولاده يهنئون المعرس فهد الطاميخالد الحجرف يباركعبدالله عكاش يهنئ المعرس فهد الطامي(قاسم باشا)فلاح الطامي ومحمد الطامي والمعرس فهد الطامي وطامي الطاميالعميد هادي السفراني والعميد سعود الطامي ود.سعود الطاميالعميد سعد الهملان والعميد سعود الطامي وهادي الجاهلي ووالد المعرس فلاح الطاميهادي العذاب يهنئ المعرس ووالده ود.فلاح الطاميحزام الطامي والعميد سعود الطامي ومانع العجمي وذيب راشد وفلاح الطامي والمعرس فهد الطامي وهادي الجاهليسراج العداية وأولاده يباركونلقطة تذكارية مع المعرس فهد فلاح الطاميعم المعرس سعود الطامي ود.سعود الطاميمنصور الجوفان وعبدالله الجوفان يباركانالعميد سعود الطامي وحزام الطامي وشارع العجمي ووليد الجري وهادي الجاهلي والمعرس ووالده والهاشميد.عبدالهادي العجمي يبارك احتفل سعد بن فلاح الطامي وأبناء طامي بن فلاح الطامي بزفاف ابنهم فهد فلاح طامي بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.