منصور السلطان



تمكن رجال إطفاء مركزي التحرير والجهراء الحرفي، من السيطرة على حريق اندلع في قسيمة للحديد في سكراب أمغرة، حيث تم إخماده خلال وقت قياسي قبل امتداده إلى المحال المجاورة ومن دون حدوث أي إصابات.



وكان بلاغ قد ورد صباح أمس الى غرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في سكراب أمغرة، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي التحرير والجهراء الحرفي الى موقع الحريق، حيث تبين ان قسيمة للحديد اندلعت بها النار وأتت على مهملات وكونتينر، وتمت محاصرة النار حتى لا تمتد إلى أجزاء القسيمة والمحال المجاورة، وتمت مكافحة النار وإخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات.



من جانبه، أكد مصدر إطفائي ان سرعة وصول رجال الإطفاء لموقع الحريق ساهمت بشكل كبير في تقليل نسبة الخسائر وعدم امتداد النار الى المحال المجاورة.