منصور السلطان



ألقى رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي القبض على وافد سريلانكي الجنسية يروج الخمور وبحوزته 602 قنينة خمور محلية الصنع مخبأة في سيارة كان يقودها في منطقة المهبولة. ووفق مصدر أفاد بأنه خلال تطبيق خطة الانتشار الأمني لرجال أمن الأحمدي وضبط المطلوبين والمخالفين، أقام رجال دوريات إسناد عمليات أمن الأحمدي نقطة تفتيش في منطقة المهبولة، حيث صادف مرور سيارة نوع باص مغلق يقودها وافد سريلانكي الجنسية بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد إيقافه حاول الهرب فتم ضبطه، حيث اعترف بأنه يروج الخمور المحلية على زبائنه وأن سيارته محملة بالخمور، وخلال تفتيشها عثر على 602 قنينة خمور جاهزة للبيع. وعليه تمت إحالته وكمية الخمور المضبوطة إلى الجهة المختصة.