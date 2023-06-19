منصور السلطان



يجــري رجـــــال مباحث الأحمدي البحث والتحري لمعرفة هوية شخص ترك سلاحين ناريين وذخيرة كبيرة من الطلقات في ساحة ترابية بالأحمدي.



ووفق مصدر فإن بلاغا ورد لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود أسلحة وذخيرة في ساحة ترابية بالقرب من أحد الشاليهات، وعلى الفور توجه رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي لموقع البلاغ، حيث تبين أن سلاحين ناريين وذخيرة مكونة من 400 طلقة، فتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من السلاحين واستدعاء رجال المباحث للبحث والتحري عمن ترك الأسلحة التي سلمت لرجال مباحث جمع السلاح.