علي إبراهيم



قالت مدير إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م.ليالي عبدالله المنصوري، إن الهيئة تتابع عن كثب تطورات عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تشهدها الكويت، ولا تألو جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والحد منها حفاظا على مصالح المواطنين والمقيمين.



وأشارت المنصوري في تصريح خصت به «الأنباء» إلى أن هيئة الاتصالات أتاحت للمواطنين والمقيمين خدمة الكترونية للإبلاغ عن عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تتم عبر شبكات الاتصالات والانترنت باستخدام برمجيات خاصة أو بمواقع إلكترونية مزيفة، ليتم حجبها عن العمل في الكويت بعد الإبلاغ عنها والتقصي بشأنها وفق القوانين واللوائح والمعايير المعمول بها في الهيئة لهذا الغرض ومع الجهات المختصة. ولفتت المنصوري إلى أنه بإمكان المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن تلك المنصات أو التطبيقات التي تلعب دورا في عمليات الاحتيال الإلكتروني من دون عناء من خلال الدخول على الموقع الالكتروني لهيئة الاتصالات والتقدم بطلب حجب المحتوى الإلكتروني وبيان السبب بأنه احتيال إلكتروني، إذ تستقبل الهيئة أي طلبات تتعلق بحجب أي محتوى إلكتروني يتعارض مع المصلحة العامة وقوانين الدولة، إذ تقوم الهيئة بالعمل مباشرة عقب تلقي طلب الحجب من خلال كوادرها المتخصصة لاتخاذ الإجراء الملائم قانونا. ودعت المنصوري المواطنين والمقيمين إلى الانتباه لمحاولات الاحتيال الإلكتروني وعدم التردد بالإبلاغ عن الاتصالات والرسائل النصية والمنصات أو التطبيقات التي تقوم بمثل تلك الممارسات المخالفة للقانون عبر الموقع الالكتروني للهيئة مباشرة لحجبها عن العمل داخل البلاد.



ولفتت إلى أن الهيئة تصدر كلما اقتضت الحاجة تحذيرات أمنية على عدة مستويات بوجود ثغرات وتحديات أمنية قد يتم استغلالها بعمليات الاحتيال والقراصنة بكل الأجهزة الإلكترونية وتحدد آلية التعامل معها أو الاجراءات المطلوب اتخاذها لتفادي التعرض للمخاطر الإلكترونية المحتملة، وذلك في إطار اختصاصات الهيئة.