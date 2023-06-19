كللت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة انتهاء العام الدراسي بالنجاح، حيث انتقل براعمها من بيئة الحضانة إلى البيئة المدرسية لينضموا إلى زملائهم في المرحلة الابتدائية.



وتضمن الحفل الذي أقيم لتكريم أبطال المجتمع الأغاني الموسيقية، واختار كل فصل تكريم أبطاله بتقديم أغنيتهم التي أهدوها إليهم كنوع من الشكر والتقدير.



ولم يغب عن ذهن الحضانة تكريم الأطباء والممرضين ورجال الشرطة والإطفاء وغيرهم لما قدموه من جهود عظيمة خلال جائحة «كورونا»، ولما قدموه من تضحيات عظيمة.



وتم تحويل القاعة إلى مكان مذهل بصريا، مزينا باللافتات النابضة بالحياة، وتم تزيين المسرح بطريقة متقنة بزينة تتماشى بشكل جميل مع موضوع أبطال المجتمع، كما تم وضع الأوسمة احتفالا بهم.



وعبرت رئيسة المعلمين إليسا إسحق، عن سعادتها لتخرج أبنائها الطلاب الأعزاء وانتقالهم بنجاح إلى المرحلة التالية، مشيرة إلى أن نجاح حفل ​​نهاية العام كان بمنزلة شهادة على العمل الجاد والتفاني والجهود التعاونية للطلاب والمعلمين والموظفين وأولياء الأمور المشاركين.