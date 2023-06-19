واصل المنتخب الوطني لكرة اليد استعداداته لمواجهة منتخب البرتغال غدا في بداية مشواره ببطولة كأس العالم للشباب التي تنطلق 20 الجاري في ألمانيا واليونان وتستمر حتى 2 يوليو المقبل، وجاء الأزرق في المجموعة الثالثة مع كل من البرتغال والبرازيل وكوستاريكا، ومن المقرر أن يلتقي منتخبنا مع البرازيل في مباراته الثانية الأربعاء 21 الجاري، ويختتم مشواره في الدور التمهيدي بمواجهة كوستاريكا 23 من الشهر نفسه. وكان المنتخب الوطني قد توجه أمس إلى ألمانيا وتحديدا الى مدينة هانوفر التي تستضيف منافسات المجموعة الثالثة.



وقد استعد «أزرق الشباب» للبطولة بمواجهة اليونان في معسكره الخارجي الأول الذي أقامه في اليونان ضمن 3 مباريات وديات، ثم انتقل إلى مرحلة الإعداد الثانية التي كانت بمعسكر داخلي في مجمع «أرينا مول»، ثم أقام مؤخرا معسكرا في سلوفينيا.



وتضم البطولة سبعة منتخبات عربية الى جانب منتخبنا الوطني، هي: مصر والسعودية والمغرب والبحرين والجزائر وتونس وليبيا.



من جانب آخر، كشفت إدارة نادي الصليبخات عن هوية مدرب الفريق الأول لكرة اليد للموسم الجديد 2023-2024 وذلك خلال تقديمه لوسائل الإعلام مساء أمس الأول، حيث تم التعاقد مع المدرب الوطني وليد سالمين، خلفا للوطني حسين حبيب الذي انتقل لتدريب القادسية، كما تعاقد النادي مع المعد البدني وليد العنزي.



حضر توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة سعد عناد، وأمين السر العام ناصر منسي، ومدير اللعبة عباس طه، ومساعد المدير سليمان السلطان، ومدير الفريق الأول حسين صيوان.



وكان جهاز كرة اليد بنادي الصليبخات بقيادة عباس طه قد جدد لمحترفي الفريق النمساوي يانكو بروفيتش، والأستوني توم كارل والدولي مهدي القلاف، بعد الأداء الكبير الذي قدمه اللاعبون الثلاثة في الموسم المنصرم، والذي ساهم في بقاء الصليبخات ضمن فرق الدوري الممتاز.