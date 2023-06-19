







هادي العنزي



اعتمدت الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية الكويتية جميع بنود الأعمال التي تم ارسالها من قبل «الأولمبية» مسبقا، وفي مقدمتها المصادقة على البيانات المالية المدققة، والموافقة على الميزانية المقترحة وقبول طلبات العضوية، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر اللجنة الأولمبية بمدينة جابر الأحمد، واستغرق الاجتماع أقل من نصف ساعة تقريبا، كما أجمع أعضاء الجمعية العمومية على ترحيل بند محكمي الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي إلى الاجتماع المقبل، وترك الأمر لما تراه الأولمبية في هذا الشأن، عبر الاستعانة بمتخصصين من ذوي الخبرة الفنية.



كما صادقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية في اجتماعها، على الاجتماع السابق للجمعية العمومية الذي رشح الأمين العام للجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم لانتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، ولم يتم طرح هذا البند في بند ما يستجد. وقد حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية العمومية أغلب رؤساء الاتحادات.



من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة الشيخ خالد البدر باجتماع الجمعية العمومية، وقال: «تم الاجتماع بسلاسة تامة، ولم يستغرق وقتا طويلا، والتعاون كان السمة العامة للاجتماع، ولم يتم طرح بند ما يستجد من أعمال بشأن ترشيح حسين المسلم لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، ولكن في الوقت نفسه تم اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق الذي رشح من خلاله المسلم لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي».



من جهته، ذكر رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، أن الاجتماع جاء جيدا، وسار بأفضل طريقة برئاسة الشيخ فهد الناصر، وقال:«تم اعتماد كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها المصادقة على اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 1 يونيو 2022، خاصة فيما يتعلق بترشيح حسين المسلم لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي».



وأشاد الشاهين برئيس مجلس ادارة اللجنة الأولمبية وحسن إدارته للاجتماع، مضيفا: أعطت اللجنة الأولمبية الجمعية العمومية كامل الحرية فيما يتعلق باختيار المحكمين الذين سيمثلونها في المحكمة الرياضية، وهذا يرجع للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية.



إلى ذلك، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الملاكمة محمد منسي أن الاجتماع جاء ناجحا بكل المقاييس، بعدما تم اعتاد جميع بنود جدول الأعمال، باستثناء ما يتعلق بـ «المحكمين». وقال لـ«الأنباء»: التوافق كان السمة الأبرز في الاجتماع، ولم تتم مناقشة بند ما يستجد من أعمال، فهذا خيار للجنة الأولمبية.من جانبه، قال أمين السر العام لاتحاد كرة اليد قايد العدواني لـ «الأنباء»: «ان الجمعية العمومية تدعم اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر، وقد سار الاجتماع بأفضل صورة ممكنة، بفضل التنسيق والتفاهم الدائمين بين «العمومية» و«الأولمبية».