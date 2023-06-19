

الدوحة- فريد عبدالباقي



أعلن نادي الريان القطري، عن استقالة كل من رئيس النادي الشيخ علي بن سعود آل ثاني، ونائب رئيس النادي علي سالم عفيفة من منصبيهما، تأكيدا لانفراد «الأنباء» باقتراب الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني من تولي مهمة رئاسة النادي خلال الفترة المقبلة. ودعت إدارة نادي الريان أعضاء النادي لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المرتقب 31 يوليو المقبل واجتماع الجمعية العمومية غير العادية في اليوم نفسه للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي سيكون على رأسها البت في الاستقالة المقدمة من الرئيس ونائبه.



وفتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخابات إدارة النادي لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس اعتبارا من يوم أول من أمس حتى الإثنين 26 يونيو الجاري.



وعلى صعيد متصل، كشف نادي الريان،عن رحيل لاعبه الفرنسي ستيفن نزونزي بعد انتهاء عقده مع الريان.



وكان الريان قد تعاقد مع نزونزي في صيف 2021 قادما من روما الإيطالي.



من جانب آخر، يختتم منتخب قطر الأول معسكره الحالي في النمسا استعدادا لخوض غمار بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2023 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 يوليو المقبل.



ويلتقي العنابي اليوم مع نيوزيلندا في ختام مبارياته الودية بالنمسا، وذلك قبل السفر إلى الولايات المتحدة غدا للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية.



على جانب آخر، يبحث المنتخب القطري تحت 17 عاما عن التعويض في بطولة كأس آسيا للناشئين المقامة حاليا في تايلند عندما يلتقي نظيره الإيراني اليوم على ستاد راجامانغالا الوطني في بانكوك، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وكان العنابي الصغير تلقى خسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية 1-6، وبنفس النتيجة تغلبت إيران على أفغانستان ضمن مباريات الجولة الأولى. وبات العنابي الصغير مطالبا بالفوز اليوم على إيران من أجل إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة.