

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تمديد تعاقده مع شركة بوما للملابس الرياضية لرعاية المنتخبات الوطنية في مختلف مراحلها السنية، وسيكون هذا التعاقد الرابع في تاريخ الشركة مع منتخب الفراعنة، حيث كان الأول من عام 1999 حتى 2004 والثاني من 2006 لـ 2012 والثالث من 2019 حتى الآن.



وأعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، انه سيتم بحث إمكانية إقامة لقاء ودى لمنتخب مصر أمام احد منتخبات النخبة الأفريقية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر المقبل، وقال «المباراة الودية في حال تم الاتفاق على إقامتها ستكون على ملعب المنافس لكي نعتاد على الأجواء قبل كأس أمم أفريقيا». من ناحية أخرى، نجحت إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي لمدة موسمين خاصة أن عقده ينتهى الموسم الحالي وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات، ومن المرجح أن قيمة العقد المادية لن تزيد على عقده القديم، خاصة أن اللاعب لم تصله أي عروض للاحتراف.



وكان النادي الأبيض قد تعاقد مع المثلوثي في 2020 وخاض 89 مباراة صنع فيها 4 أهداف ولم يسجل قط، كما تم الإعلان بشكل رسمي عن أن المحترف التونسي الآخر سيف الدين الجزيري مستمر لموسمين جديدين حتى يونيو 2025 بعد موافقة إدارة النادي على مطلب اللاعب بتحمل النادي قيمة الضرائب، وشارك الجزيري في 91 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وصنع 16. الجدير بالذكر أنه سيتم عقد جلسة في الساعات القليلة المقبلة بين إدارة الزمالك واللاعب الصاعد سيف فاروق جعفر للتفاوض حول تجديد تعاقده الذي ينتهي هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد تجنبا لتكرار ما حدث مع يوسف أسامة نبيه الذي رحل الى بيراميدز وقام الزمالك بتجميده عقابا له.