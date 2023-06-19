

يحيى حميدان



اقتربت إدارة نادي القادسية من إعلان التعاقد مع المحترف النيجيري دانييل جيبولا، الذي يبلغ من العمر 28 سنة، بعد الوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين.



ويشغل اللاعب جيبولا مركز الارتكاز، وقد لعب في المواسم الأخيرة مع فريق السيب العماني وقاده لتحقيق العديد من الإنجازات، ومنها كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في نوفمبر الماضي.



وسيكون جيبولا ثالث اللاعبين المحترفين الأجانب في صفوف الفريق الأصفر، وذلك عقب التعاقد مع الجناح الليبي محمد صولة رسميا قادما من النادي العربي، فيما ترددت انباء عن ضم المهاجم التونسي يوسف بن سودة بعد ما أعلن ناديه الفحيحيل عن رحيله من دون تحديد وجهته.