

ذكرت تقارير إعلامية في ألمانيا وإنجلترا اقتراب نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب خط وسط تشلسي.



وذكرت قناة «سكاي» التلفزيونية، أن هافيرتز وأرسنال اقتربا من الاتفاق على الشروط الشخصية، وأن أرسنال مستعد لتقديم عرض ثاني لتشلسي بعد رفض العرض الأول.



وذكرت تقارير أن تشلسي يريد 87 مليون يورو (95 مليون دولار) للاستغناء عن هافيرتز (24 عاما) الذي سجل هدف الفوز لـ «البلوز» في نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 أمام مان سيتي ولديه عقد حتى 2025 مع تشلسي.



وذكرت تقارير أن هافيرتز أبلغ مسؤولي تشلسي رغبته في الرحيل، بعد موسم ضعيف وفقا لمعاييرهم.



كما يسعى أرسنال أيضا الى التعاقد مع ديكلان رايس من ويستهام لتدعيم صفوف الفريق، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مان سيتي.