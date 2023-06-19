

عاد ألافيس الى دوري الدرجة الأولى الإسبانية في كرة القدم بفوز دراماتيكي على مضيفه ليفانتي 1-0 في الدقيقة 129 من ركلة جزاء في الملحق المؤهل.



انبرى أسيير فياليبري المعار من أتلتيك بلباو للركلة بنجاح بعد لمسة يد على روبر بيير داخل المنطقة تطلبت مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد «VAR»، ليمنح فريقه الفوز بعد أن تعادل الفريقان سلبا ذهابا.



وكان ليفانتي على أعتاب الصعود الى «الليغا» مع اقتراب الشوط الإضافي الثاني من نهايته، لأن قواعد المسابقة تنص على صعود صاحب المركز الأعلى بدلا من اللجوء الى ركلات الترجيح.



وحل ليفانتي الواقع في مدينة فالنسيا بالمركز الثالث في «لا ليغا 2» الموسم المنصرم متقدما بنقطة عن ألافيس الرابع.



لكن النادي الباسكي صعقه أمام جماهيره ليعود الى دوري النخبة بعد موسم واحد في الدرجة الثانية.



والتحق ألافيس بغرناطة ولاس بالماس الى «الليغا»، علما أن الأندية الـ 3 التي هبطت إلى الدرجة الثانية هي: إلتشي، وإسبانيول، وبلد الوليد.