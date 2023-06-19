شارك إلكاي غوندوغان في تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم استعدادا للمباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكولومبي، حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي.



ولم يشارك غوندوغان في المباراة الودية أمام المنتخب الپولندي الجمعة الماضي، والتي خسرها المنتخب الألماني 0-1، حيث كان قد انضم للمنتخب في اليوم السابق عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه مان سيتي يوم 10 يونيو. وقال هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني المعروف بـ «الماكينات»، إن لاعب خط الوسط بالتأكيد سيبدأ المباراة أمام المنتخب الكولومبي التي تقام اليوم الثلاثاء.



ولم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بفرانكفورت الحارس مارك أندريه تير شتيغن ولاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فريتز، وتدرب تير شتيغن بشكل فردي، فيما يتعافى فريتز من إصابة في الفخذ. ويواجه المنتخب الألماني ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي بعد الخسارة أمام پولندا والتعادل أمام أوكرانيا 3-3.