رئيس جمعية هواة اللاسلكي بالمملكة يكشف عن تركيب نظام تجريبي لتتبع المحطة الفضائية عند مرورها فوق مدينة حائل

كشف رئيس مجلس جمعية هواة اللاسلكي في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الأمير بدر بن فهد الفيصل آل سعود عن أن منطقة حائل ستكون قريباً أول مدينة على مستوى العالم تتواصل مع المحطة الفضائية بشكل مستمر.

ورفع سموه الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على المتابعة وتذليل كافة العقبات لإنجاز التجارب العلمية للجمعية وفق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 2030، والشكر موصول لشريك النجاح أمانة منطقة حائل ممثلة في أمين المنطقة م.سلطان بن حامد الزايدي وفريق عمله بادارة الحدائق بقيادة م.رائد السعيد على الدعم المستمر وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللامحدود الذي اثمر عن تركيب نظام تجريبي لتتبع المحطة الفضائية عند مرورها فوق مدينة حائل، وذلك بمنطقة "مشار" بموقع المرصد الفلكي التاريخي ومحطة التلسكوب الراديوي 20 م.

وأوضح سموه أن هذا النظام يساعد على تحديد موقع المحطة الفضائية بدقة، وكذلك إرسال رسالة ضوئية بنمط "مورس" تحمل عبارة (HZ1SAR HAIL SALAM) إلى المحطة الفضائية ويستطيع الأشخاص القريبون من موقع المنارة الضوئية مشاهدة خط الضوء، مشيرا إلى أن المحطة الفضائية تمر فوق مدينة حائل مرة أو مرتين في الأسبوع.

وبيّن سموه انه شارك وفريق العمل في التطوير والتركيب الذي ضم نخبة من المهندسين والفنيين والمهتمين بعلوم الفضاء من أعضاء الجمعية، مثمنا جهودهم في هذا الحدث الفريد من نوعة عالميا، وهم م.عبدالله التويجري وم.رجاء الشمري وم.فيصل السلطان وم.خالد العطوي وم.أحمد بازياد ومشاري النشمي ومحمد الغامدي وناصر الشمري.

واختتم سموه حديثه بأن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون المجتمعي والعلمي لتفعيل الشراكة بين الجمعية وأمانة منطقة حائل لتعزيز البحث العلمي والرصد الفلكي في المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة حائل بشكل خاص، ولتشجيع الشباب على الاهتمام بمجال الفلك والفضاء.