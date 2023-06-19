دمشق- هدى العبود



تلقت «الأنباء» دعوة خاصة من المكتب الإعلامي للفنانة نانسي زعبلاوي لإحياء حفل غنائي ضخم بدار الاوبرا بدمشق والذي أقيم وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير. وحملت الأمسية عنوان «ليلة نانسي زعبلاوي»، وباعتبار هذه الليلة تحمل اسمها فحرصت على ان تكون شبيهة لها بكل تفاصيلها.



افتتحت زعبلاوي الملقبة فنيا بـ«صوت الشام» برنامج الحفل ببرومو يلخص مشوارها وشغفها في الفن وإصرارها على الاستمرار رغم كل العوائق والظروف الصعبة التي مرت بها، وبدأت بأغنية «ما رح أزعل ع شيء» لماجدة الرومي كرسالة منها لكل محبيها، كما أدت مجموعة أغاني خاصة من أرشيفها الفني هي «أنت وبس» و«أنا مستحيل» و«في قلبي شخص» و«المحطة أربعين»، الى جانب أغنية «خدني يا حبيبي» للمطربة الكبيرة فيروز، و«الحبيب» لنجوى كرم، و«الدلعونة» لنوال الزغبي، و«أنا عارفة» لوردة، و«عهد الله» لملحم بركات، و«دقة قلبك» لكارول صقر، كما استذكرت الموسيقار الراحل سهيل عرفة، ووجهت تحية لروحه من خلال أغنية «يا طيرة طيري».



فيما حرصت نانسي من خلال هذه الليلة على ان توجه شكرها لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وشعبا على الدعم والمساعدة الكبيرة التي قدموها لسورية خلال فترة الزلزال وما نجم عنه من أضرار مادية من خلال اغنية «اما مدري عن الناس» لفنانة العرب أحلام.



واختتمت نانسي الحفل بأغنية «قلعة أمجاد العرب» الوطنية كتحية منها لبلدها سورية والمعروف عن نانسي دعمها للمواهب الشابة، فاستضافت في ليلتها الموهبتين الشابتين، غنى بوحمدان وجيني غربي، وأدت كل منهما أغنيتين من إنتاج مبادرة الموسيقى الحياة اللتين تعتبرا جزء منها، واستمرت نانسي بالغناء على مسرح دار الاوبرا لمدة ساعتين ونصف برفقة أوركسترا بقيادة كمال سكيكر، وتألقت خلالها بثلاث اطلالات من توقيع المصمم فريد أبو دراع، واهتم بشعرها محمد علي ومكياجها رامي قبطي، والحفل كان برعاية مرئية لتلفزيون «ال تي في» ورعاية ذهبية من «سيريتل».