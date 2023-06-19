أكد المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف د.عمار الحسيني أمس أن تقنيات الذكاء الاصطناعي باتت جزءا من اهتمام الحكومة للاستفادة منها في رفع كفاءة العمل الحكومي.

جاء ذلك في تصريح صحافي للحسيني خلال مشاركته في مؤتمر «قمة الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي» الذي ينظمه «تكنولوجيا المعلومات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت تحت عنوان «من الخيال إلى الواقع» ويستمر يوما واحدا.



وأضاف أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر كثيرا على جميع قطاعات الأعمال وطريقة أداء هذه الأعمال، كما سيرفع مستوى الإنتاجية، لافتا إلى أن القمة تستهدف تعريف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الكويت بأحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي التي من شأنها تسريع رؤية 2035.



وذكر أن الذكاء الاصطناعي جزء من اهتمام الحكومة للاستفادة من هذه التقنيات لرفع كفاءة العمل الحكومي لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وبالأخص للقياديين في القطاع الحكومي لرسم خريطة طريق والاستفادة منها، موضحا أن العالم يشهد اليوم ثورة حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن «مايكروسوفت» نجحت في تسخير هذه التكنولوجيا لتعزيز منتجاتها وتصميم حلول جديدة مدعومة باستثماراتها المستمرة في البحث والتطوير وخبراتها في مختلف القطاعات.



وأفاد بأن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يتطلع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع «مايكروسوفت» لتوفير هذه الابتكارات في الكويت لتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات محليا.



من جهته، قال المدير العام في «مايكروسوفت - الكويت» علاء الدين علاء الدين في تصريح مماثل إن الذكاء الاصطناعي أصبح من أكثر التقنيات المبتكرة والتي أحدثت ثورة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تسهم في تعزيز القدرات البشرية وتمكين المزيد من الإبداع والابتكار في الأعمال.



وأضاف علاء الدين أن هذه التكنولوجيا توفر للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات فرصا جديدة لدعم التنويع الاقتصادي للبلاد وتعزيز الاقتصاد الرقمي.