بداح العنزي

أعرب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير شؤون الاتصالات فهد الشعلة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على تجديد الثقة وإعادته وزيرا في الحكومة.



وقال الشعلة في تصريح لـ «الأنباء» إن هناك العديد من المشاريع التي نسعى إلى إنجازها والمتمثلة في إقرار المخطط الهيكلي الرابع للدولة إضافة إلى خصخصة بعض القطاعات في المواصلات، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بإنجاز المرحلة الأولى من ميناء مبارك والاتفاق مع مشغل عالمي لتشغيله بهدف اكتمال منظومة النقل البحري وتطوير الموانئ الكويتية.



وردا على سؤال بشأن المشاريع التنموية، أكد الشعلة على ضرورة الإسراع بإقرار المشاريع التنموية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى إضافة إلى الانتهاء من تسكين الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة في البلدية والمواصلات.