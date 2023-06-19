برعاية رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد، أقامت قوة الإطفاء العام عدة دورات دولية بحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بدأت بدورة كيفية البقاء على قيد الحياة في البحر، والتي عقدت في مبنى إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.

وقد شارك فيها ضباط وضباط صف من دول الخليج العربية والحرس الوطني الكويتي وقوة الإطفاء العام. وتضمنت الدورة التدريبية كيفية التعرف على أفضل طرق الإنقاذ البحري وقيادة الحوادث البحرية في حالات الطوارئ وأهم مسببات البقاء على قيد الحياة في البحر.

وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أغسطس. وقد حاضر في الدورة التدريبية العميد حمد محمد عبدالله رئيس الغواصين في إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.