twitter facebook whatsapp viber telegram email نائب وزير الخارجية ترأس اجتماعاً لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي الاثنين 2023/6/19 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 707 A+ A- استمع نائب وزير الخارجية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلينائب وزير الخارجية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال.