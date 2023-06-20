

يقف كريستيانو رونالدو، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات الدولية، أمام إنجاز جديد اليوم عندما سيرتدي قميص المنتخب البرتغالي للمرة الـ 200 في مسيرته، عندما يحل على آيسلندا ضمن المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم. وخاض رونالدو مباراته الدولية الاولى في سن الـ 18 عندما دخل بديلا للويس فيغو في أغسطس 2003 ضد كازاخستان. وسجل رونالدو 8 «هاتريك» في مسيرته مع المنتخب و4 «سوبر هاتريك» (أربعة أهداف)، جاءت غالبيتها ضد منتخبات متواضعة مثل أندورا، أرمينيا، جزر الفرو، ليتوانيا (مرتان)، لوكسمبــــورغ وايرلندا الشمالية.



لكن إحداها منحت البرتغال بطاقة التأهل الى مونديال 2014 عندما سجل هاتريك الفوز 3-2 على السويد في الملحق المؤهل إيابا، علما أنه أحرز أيضا هدف الفوز 1-0 ذهابا.



ويعتبر رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على الصعيد الدولي برصيد 122 هدفا دوليا.



ويلعب اليوم في ذات المجموعة البوسنة والهرسك مع لوكسمبورغ، وليشتنشتاين مع سلوفاكيا، فيما يلتقي النرويج مع قبرص، واسكتلندا مع جورجيا ضمن المجموعة الأولى، وجزر فارو مع ألبانيا، ومولدوفا مع پولندا في المجموعة الخامسة، والنمسا مع السويد، وإستونيا مع بلجيكا في المجموعة السادسة، وبلغاريا مع صربيا، والمجر مع ليتوانيا ضمن المجموعة السابعة.