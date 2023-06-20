

أعرب رئيس مان سيتي الانجليزي، الإماراتي خلدون المبارك، عن سخطه من إلقاء التهم الموجهة الى النادي بانتهاك القواعد المالية، بظلالها على نجاح الفريق على أرض الملعب بعد أن حقق الثلاثية في الموسم المنقضي، وتعهد بالبوح عن وجهات نظره «الصريحة» عندما تتاح الفرصة.



حقق الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين الموسم المنصرم، ليصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.



وقال المبارك، متحدثا أمام الصحافيين المعتمدين من النادي، إنه لا يمكنه التعليق بالتفصيل على الاتهامات لأسباب قانونية، لكنه سيجري «محادثة» عند اكتمال الأمور.



وأضاف «سأعطيكم آرائي الصريحة، أعدكم بذلك. لدي وجهات نظر قوية للغاية حول ذلك، لكن لسوء الحظ سأكون متحفظا للغاية الآن».



وتابع «إنه أمر محبط للغاية لأنه يأخذ الكثير من العمل الرائع الذي يحدث في هذا النادي، وليس فقط على أرض الملعب، ما حققه هؤلاء اللاعبون هذا العام، الثلاثية، أمر لا يصدق».



وقال خلدون إن مان سيتي الذي أحرز لقب الدوري خمس مرات في السنوات الست الأخيرة «تتم إدارته بطريقة جيدة».



وأضاف «اليوم، تبلغ قيمة هذه المجموعة أكثر من 6 مليارات دولار. لقد خلقنا قيمة كبيرة. لقد جلبنا مستثمرين من الطراز العالمي. لماذا؟ لأننا لدينا آلة تجارية تعد واحدة من الأفضل في العالم».ويعتقد المبارك أن النادي هو العلامة التجارية الأولى في كرة القدم على مستوى العالم «يمكننا التحدث لمدة نصف ساعة الآن فقط لإعطائكم بيانات من حيث صافي الإنفاق خلال الموسم الماضي، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، والسنوات الخمس والعشر الأخيرة».



وأضاف «انظروا إلى كل واحدة منها وانظروا إليها على أنها حقائق وقارنوا بيننا وبين منافسينا، بعد ذلك سيقول الناس لنا (أنتم أكبر المنفقين، لديكم أكبر فريق)».



وأردف «أتمنى أن يتروى الناس ويطرحوا الأسئلة ويحصلوا على الحقائق ثم يعلقون».