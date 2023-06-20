حقق المتسابق يوسف الظفيري المركز الرابع عن المجموعة «ن» في رالي «جزين» الـ 11 المحلي الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في إطار الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات لعام 2023.



وقال بطل الراليات مشاري الظفيري بعد انتهاء الرالي، إنه شارك وأخوه يوسف في الرالي الذي تجاوزت مسافته الإجمالية 237 كيلومترا.



وأضاف انه لم يحالفه الحظ وانسحب من السباق بسبب عطل فني طرأ على سيارته بينما استطاع أخوه يوسف أن يحقق المركز الرابع.



ولفت مشاري إلى أنه بعد مشاركته في 3 جولات في كل من سلطنة عمان وقطر والأردن يتصدر ترتيب المجموعة «ن»، فيما يحتل أخوه يوسف المركز الرابع في الترتيب العام لنفس المجموعة في رالي الشرق الأوسط.



من جهته، ذكر يوسف الظفيري أن مشاركته وشقيقه في هذه البطولة تأتي في سياق «تحضير السيارات فنيا وتحضيرنا كسائقين ذهنيا» لبطولة الشرق الأوسط للراليات المقبلة التي ستقام جولتها الرابعة في لبنان.