اللجنة برئاسة عيسى الكندري وعضوية البراك والرقبة وفراس الصباح

رئيس الوزراء: هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن تستوجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتجسيد هيبة القانون وحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء

طلال الخالد: الكويت وأهلها أمانة غالية في أعناقنا.. ومستمرون في جميع جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحمايته وإعلاء راية القانون لينعم المواطن بالاستقرار

تشكيل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة

مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأول بعد أداء القسم.. واللجنة تعمل على تحديد الأولويات والقوانين والموضوعات الهادفة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأول، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وشكل المجلس لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم انطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التي ينتظرها الوطن والمواطن.

وأكد المجلس أن اللجنة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وعضوية بعض الوزراء.

وذكر المجلس في بيان أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.

وكان قد عقد مجلس الوزراء أمس الاثنين اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وما تضمنته من معان وتوجيهات سامية والتي أكد فيها سموه أن الجميع قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف متجاوزين العقبات متحدين لتحقيق التطلعات، مؤكدا سموه أن أهم مقومات نجاح الحكومة العمل الوزاري الجاد المنظم والمتابعة الميدانية وحسن اختيار القياديين في الجهات الحكومية القادرين على الارتقاء بوطننا العزيز وازدهاره، مشددا على ضرورة التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة أساس لأي عمل وطني ناجح وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز جميع القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن.



وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه لتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد، مؤكدا التزامه التام بمضامين كلمة سموه والتي تعتبر نبراسا هاديا للحكومة في أداء عملها.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى كلمة وجهها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال الاجتماع رحب فيها بأخته وإخوانه الوزراء، معربا عن تقديره لقبول المشاركة في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، والتي تستوجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتجسيد هيبة القانون وحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء والعمل لكل ما من شأنه النهوض بمسيرة التقدم والازدهار للوطن العزيز.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للوزراء السابقين على تحملهم المهام الملقاة على عاتقهم وحسن أدائهم طوال فترة مسئولية مناصبهم الوزارية السابقة.



من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود دون كلل لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وبقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وبتعاون الوزراء كفريق واحد لخدمة الوطن والسعي لتحقيق نهضته وازدهاره مع التأكيد على استمرار كافة الجهود لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحمايته وإعلاء راية القانون لينعم المواطن بالاستقرار ومزيد من الرفاهية والرخاء، مؤكدا أن الكويت وأهلها أمانة غالية في أعناقنا، سائلا المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على حمل الأمانة وبذل المزيد من العطاء من أجل الكويت وأهلها.



وانطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التنموية والاصلاحية التي ينتظرها الوطن والمواطن، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتضم في عضويتها كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.



من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء وزير المالية مناف الهاجري بالقيام بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.



سموه تلقى اتصالاً من نظيره اللبناني للتهنئة بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء



رئيس الوزراء: روابط أخوية وعلاقات متينة بين الكويت ولبنان وشعبيهما الشقيقين



تلقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا أمس من رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي أعرب فيه عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وتمنياته له بكل التوفيق والسداد.



من جهته، عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لدولة رئيس الحكومة اللبنانية على مشاعره الطيبة التي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا للجمهورية اللبنانية الشقيقة دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي الأول بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاعتيادي الأول، بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

مجلس الوزراء يشكل لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب

شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية للتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات الشعب.

اللجنة الوزارية التنسيقية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي "الوزراء" و "الأمة" وعضوية الوزراء البراك و الرقبة وفراس الصباح

علمت " الأنباء" أن اللجنة الوزارية التنسيقية بين الحكومة ومجلس الأمة ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسي الكندري وعضوية بعض الوزراء.

وذكر المجلس في بيان أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفظ ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد حمد البراك ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الاسكان فالح عبدالله الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.

خطاب الحكومة اليوم يتضمن المشاريع التنموية

علمت "الأنباء" أن الخطاب الحكومي الذي يلقيه سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة غداً يتضمن المشاريع التنموية التي تم إنجازها والجاري والمنتظر تنفيذها.

برنامج عمل الحكومة.. مبرمج زمنياً ومالياً ومصنف موضوعياً ويحال لمجلس الأمة خلال أسبوعين

كلف مجلس الوزراء وزير المالية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

وعلمت " الأنباء" أن البرنامج سيكون مبرمجاً زمنياً ومالياً ومصنفاً موضوعياً وتتصدره إجراءات تحقيق مطالب الشعب الكويتي.

بيان مجلس الوزراء .. تفصيلياً

الالتزام التام بمضامين كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد عند أداء قسم الحكومة التي تعتبر نبراساً هادياً في أداء عملها





عقد مجلس الوزراء أمس الاثنين اجتماعه الأول بعد صدور مرسوم تشكيل الوزارة وأداء اليمين الدستورية أمام سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:

استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية وما تضمنته من معان وتوجيهات سامية والتي أكد فيها سموه أن الجميع قيادة وحكومة ومجلس أمة وشعبا شركاء في تحقيق الرؤية والأهداف، متجاوزين العقبات متحدين لتحقيق التطلعات، مؤكدا سموه أن أهم مقومات نجاح الحكومة العمل الوزاري الجاد المنظم والمتابعة الميدانية وحسن اختيار القياديين في الجهات الحكومية القادرين على الارتقاء بوطننا العزيز وازدهاره، مشددا على ضرورة التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة المختلفة كأساس لأي عمل وطني ناجح وهو الأسلوب الأمثل لإنجاز جميع القضايا المهمة التي تهم الوطن والمواطن.



وقد عبر مجلس الوزراء عن عظيم تقديره واعتزازه بتوجيهات سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مؤكدا التزامه التام بمضامين كلمة سموه والتي تعتبر نبراسا هاديا للحكومة في أداء عملها.



من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى كلمة وجهها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح خلال الاجتماع رحب فيها بأخته وإخوانه الوزراء، معربا عن تقديره لقبول المشاركة في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، والتي تستوجب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتجسيد هيبة القانون وحسن تطبيقه على الجميع دون استثناء والعمل لكل ما من شأنه النهوض بمسيرة التقدم والازدهار للوطن العزيز.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للوزراء السابقين على تحملهم المهام الملقاة على عاتقهم وحسن أدائهم طوال فترة مسئولية مناصبهم الوزارية السابقة.



من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعقيبا على كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الجهود دون كلل لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وبقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وبتعاون الوزراء كفريق واحد لخدمة الوطن والسعي لتحقيق نهضته وازدهاره مع التأكيد على استمرار جميع الجهود لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وحمايته وإعلاء راية القانون لينعم المواطن بالاستقرار ومزيد من الرفاهية والرخاء، مؤكدا أن الكويت وأهلها أمانة غالية في أعناقنا، سائلا المولى عز وجل أن يعيننا جميعا على حمل الأمانة وبذل المزيد من العطاء من أجل الكويت وأهلها.



وانطلاقا من حرص الحكومة على مد يد التعاون مع مجلس الأمة لإنجاز المشاريع التنموية والاصلاحية التي ينتظرها الوطن والمواطن، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة لتحديد الأولويات والقوانين والموضوعات التي تحقق تطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وتضم في عضويتها كلا من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود الصباح.



من جانب آخر، كلف مجلس الوزراء وزير المالية مناف الهاجري بالقيام بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة وتقديمه لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ديوان الخدمة المدنية‬⁩ يبحث المسميات ‏والامتيازات والبدلات مع الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه ‬⁩ يبحث المسميات ‏والامتيازات والبدلات مع الجمعية الكويتية للمختبرات الطبية لتشجيع الشباب على الالتحاق بهذه التخصصات .

وفيما يلي بيان الديوان