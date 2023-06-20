بدر سيار الشمري: لأن الوقت مهم والوعود كبيرة فلن ندخل في سجال عن كفاءة التشكيل الوزاري

عبدالله الأنبعي: العهد الذي بيننا وبين الحكومة احترام الدستور وتحقيق الإنجاز

محمد الرقيب: المعيار الأساسي للتعاون مع الحكومة هو ما ستقدمه فعلياً وعملياً في برنامج عملها

فلاح الهاجري: سنمد يد التعاون معكم بما تقدمونه من إصلاحات سياسية وإنجازات بالملفات العالقة

مبارك الحجرف: العهد الذي بيننا وبينهم النهج الإصلاحي الحقيقي وسيبقى نهجي التفاؤل بحذر

داود معرفي: منذ سنوات والشعب يبحث عن الاستقرار السياسي من خلال برنامج عمل حكومي

مهلهل المضف: التشكيل الحكومي مخيب للآمال ولا يتوافق مع الخطابات الأميرية

متعب الرثعان: على الحكومة الجديدة أن تبدأ خطة عمل حكيمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

حمد العليان: بوابة التعاون مع الحكومة تكمن في احترام دور السلطة التشريعية وتقديم برنامج العمل

عبدالهادي العجمي: على الحكومة مسؤوليات كبيرة لإظهار عزمها على كسب ثقة المجلس والشعب

ماجد المطيري: الإنجاز هو المعيار الوحيد المقبول من الحكومة الجديدة ويجب أن يرى الشعب ذلك

هاني شمس: يجب على الحكومة أن تكون لديها خطة واضحة لأولويات متوافق عليها بين السلطتين





سلطان العبدان- عبدالعزيز المطيري



بارك عدد من النواب ثقة القيادة السياسية لأعضاء التشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مبينين أن الوقت مهم والتحديات كثيرة ولا مجال للدخول في سجال حول كفاءة التشكيل الحكومي.



وأكدوا أن العهد الذي بين النواب والشعب من جانب وبين الحكومة من جانب آخر هو احترام الدستور وتحقيق الإنـجـازات والإصـلاحــات الحقيقية، وتقديم برنامج عمل واقعي يحقق طموحات وتطلعات المواطنين، مشيرين إلى أنه على الحكومة مسؤوليات كبيرة لإظهار عزمها على كسب ثقة المجلس والشعب، فمنذ سنوات والشعب يبحث عن الاستقرار السياسي من خلال برنامج عمل حكومي يلبي طموحاته.



وقالوا: «سيبقى النهج مع كل حكومة هو التفاؤل بحذر، فإن أحسنوا أحسنا وإن أخطأوا حاسبنا».



فمن ناحيته، قال النائب مهلهل المضف إن التشكيل الحكومي مخيب للآمال، ويعيد الكويت للوراء ولا يتوافق مع الخطابات الأميرية بتصحيح المسار وحسن الاختيار.



بدوره، قال النائب بدر سيار الشمري: «لأن الوقت مهم، والوعود كبيرة، لن ندخل في سجال عن كفاءة التشكيل الوزاري، ‏وعلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن يعي أن جدية تفاوض الحكومة لأولويات النواب وفق برنامج عمل مشترك لإنجاز قوانين معطلة تفرح الشعب الكويتي هو فقط ما يقودنا إلى التعاون ويقود البلد إلى الاستقرار».



من جانبه، قال النائب عبدالله تركي الأنبعي: «إن العهد الذي بيننا وبينكم هو ‏احترام الدستور ‏وتحقيق الإنجاز».



أما النائب د.عبدالهادي العجمي فقال إن الحكم السليم على الحكومات هو حين تعرض برنامج عملها وطريقة تنفيذه وفق آليات محددة، لافتا إلى أنه تقع على الحكومة القادمة مسؤوليات كبيرة في المرحلة القادمة لإظهار عزمها على كسب ثقة المجلس والشعب من خلال خطة عمل واضحة تلبي رغبات المواطنين التي عبروا عنها في 6/6.



من جانبه، قال النائب داود معرفي: «منذ سنوات والشعب يبحث عن الاستقرار السياسي والقيادة الفعالة من خلال برنامج عمل حكومي يلبي طموحاته، وعليه نبارك لرئيس الحكومة ووزرائها ثقة القيادة السياسية ونتمنى أن تكون الحكومة أهلا لتلك الثقة».



من جهته، قال النائب محمد الرقيب: «التزاما بالأمانة التي أولاها لنا الشعب يوم 6/6، فإن المعيار الأساسي للتعاون مع الحكومة هو ما ستقدمه فعليا وعمليا في برنامج عملها، وكيفية التعاطي مع القضايا الشعبية التي يتطلع لها المواطن في تحقيق الرفاه والحياة الكريمة، لذلك سنمثل إرادة الأمة خير تمثيل أمام الحكومة التي نتمنى أن تحقق تطلعات وآمال الشعب وتتعاون مع مجلس الأمة».



وقالت النائبة د.جنان بوشهري: «‏أمام الحكومة الجديدة مجتمعة اختبار حقيقي بتقديم برنامج عمل وطني يتوافق مع متطلبات النواب من إصلاح سياسي وتطوير اقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وفق آليات قابلة للتطبيق وجدول زمني محدد».



وأضافت بوشهري أن الفشل في هذا الملف سيواجه بالأدوات الدستورية دون تهاون، ‏وعلى الوزراء إدراك مسألة في غاية الأهمية وهي أن قرار الاستقالة من المنصب يجب أن يكون خيارا قائما متى ما كان وجودهم عبئا على الحكومة وثبت فشلهم في القيام بمسؤولياتهم لتجنب أي تصعيد سياسي».



وأكد النائب مبارك الحجرف أن «العهد الذي بيننا وبينهم النهج الإصلاحي الحقيقي، ‏وسيبقى نهجي مع كل حكومة هو التفاؤل بحذر فإن أحسنوا أحسنا وإن أخطأوا حاسبنا».



من ناحيته، قال النائب د.فلاح الهاجري: «بعد التشكيل الوزاري نضع الحكومة أمام مسؤولياتها، فالكويت بحاجة لتضافر الجهود ‏والشعب يطلب منا ومنكم الكثير، وسنمد يد التعاون معكم بما تقدموا من إصلاحات سياسية وإنجازات بالملفات العالقة، ويد أخرى تحاسب إن أخفقتم وانتهجتم النهج السابق، ونسأل الله أن تكونوا على قدر الأمانة والثقة».



وقال النائب ماجد المطيري مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء: «نبارك لك ثقة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده ولبقية زملائك الوزراء، والإنجاز هو المعيار الوحيد المقبول من الحكومة الجديدة ويجب أن يرى الشعب الكويتي ذلك على أرض الواقع من خلال برنامج عمل حقيقي تحقق الآمال والطموحات التي خرج الشعب لرؤيتها في تاريخ ٦/٦ الماضي».



وأكد النائب حمد العليان أن بوابة التعاون مع الحكومة تكمن في احترام دور السلطة التشريعية وتقديم برنامج عمل الحكومة والتعاون في ملف الإصلاحات السياسية المستحقة، داعيا إلى التجاوب مع الاستحقاقات المصيرية.



من جهته، قال النائب متعب الرثعان إن الكويت عانت الكثير في السنوات الماضية واليوم على الحكومة الجديدة أن تبدأ خطة عمل حكيمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه سنكون خير داعمين ومتعاونين مع كل مصلح ولكن في حال استمر نهج الحكومات السابقة فسيكون لنا موقف مختلف تماما».



وقال النائب عبدالله فهاد: «لأنه التكليف الثالث الذي يحظى به سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والحكومة الخامسة التي يشكلها في بحر عام واحد، فلا وقت للمجاملة ولا إضاعة لوقت الأمة، وهناك الكثير من الملفات المعطلة بسبب عدم الاستقرار الحكومي، والواجب أن تكون حكومة إنجاز وتعاون وانحياز للإرادة الشعبية، ‏فالشعب الكويتي ينتظر منا الكثير».



وقال النائب هاني شمس إن «الشعب الكويتي ينتظر الكثير بعد أداء الحكومة للقسم، لذلك يجب أن تكون لديها خطة واضحة لأولويات متوافق عليها ما بين المجلس والحكومة تصب في مصلحة الوطن والمواطن».



وأضاف شمس: «فاتنا الكثير من الوقت ولم يعد هناك مجال للعودة للوراء فإن الشعب ينتظر منا العمل والإنجاز».