برعاية رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، أقامت قوة الاطفاء العام عدة دورات دولية بحرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث بدأتها بدورة كيفية البقاء على قيد الحياة في البحر والتي عقدت في مبنى إدارة الاطفاء والانقاذ البحري، وشارك فيها ضباط وضباط صف من دول الخليج والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.



وتضمنت الدورة التدريبية كيفية التعرف على أفضل طرق الإنقاذ البحري وقيادة الحوادث البحرية في حالات الطوارئ وأهم مسببات البقاء على قيد الحياة في البحر، وتستمر هذه الدورات حتى بداية شهر أغسطس.



وحاضر في الدورة التدريبية العميد حمد عبدالله رئيس الغواصين في إدارة الاطفاء والانقاذ البحري.