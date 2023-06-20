كرمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موظفي بنك الخليج، المشاركين في النسخة السابعة من برنامج تحدي الابتكار لعام 2022-2023، والذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في لندن، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز المهارات الإبداعية في شركات القطاع الخاص، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وتحويل اقتصاد الكويت إلى اقتصاد قائم على المعرفة.



وشارك مجموعة من موظفي البنك المميزين في برنامج تحدي الابتكار من النسخة السابعة المطورة، والذي ركز هذا العام على اهتمامات الشركات المختارة، لتحفيز القطاع المالي في الكويت، وهو الأمر الذي يتماشى مع رؤية بنك الخليج في تطوير أعماله ونشاطاته المتنوعة.



وقدم موظفو البنك خلال مشاركتهم في البرنامج الذي تواصل على مدى 4 أشهر، أفكارا وحلولا ابتكارية لبعض التحديات التي تواجه الشركات، وأتيحت لهم الفرصة للتعرف على تجارب عدد من رواد أعمال نجحوا في تطوير مشاريعهم، الأمر الذي من شأنه أن يعد المشاركين، لأن يصبحوا قادة أعمال، يتمتعون بحس الابتكار والإبداع.



وبرنامج تحدي الابتكار لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، متعدد المراحل يقدم المعرفة الأكاديمية في إدارة الأعمال، من خلال أدوات عملية تم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع في شركات عالمية، واستخدامها في مواجهة التحديات أو في تطوير منتجات أو خدمات جديدة تم طرحها في الأسواق.



وساهم البرنامج في تشجيع المشاركين على العمل معا لإيجاد حلول ومعرفة المزيد عن تجارب قادة الأعمال، الذين نجحوا في تطوير مشاريعهم، كما ساهم في تحفيزهم على المزيد من الابتكار والإبداع وزودهم بالأدوات المناسبة ليصبحوا قادة أعمال ناجحين.