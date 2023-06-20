عاطف رمضان



تستعرض المؤسسة العامة للرعاية السكنية خدماتها الالكترونية التي تقدمها للمواطنين في جناح تعريفي اقامته في مجمع الأفنيوز في الفترة بين 19 و22 يونيو الجاري في المرحلة الاولى، بدءا من الساعة 10 صباحا.



وأكدت المؤسسة حرصها على القرب من المواطنين من خلال التواجد في أماكن بالقرب من المواطنين وتوجيههم وارشادهم واطلاعهم على خدماتها الالكترونية المتاحة عبر تطبيق سهل الحكومي والرد على استفساراتهم وتقديم النصائح للمقبلين على بناء قسائمهم من خلال طاقم هندسي متخصص في مجالات عدة.



وأضافت: يأتي تواجد فريق المؤسسة وطاقمها الهندسي استكمالا لحملة «ارشادات عامة للبناء» لتعريف المواطنين المقبلين على بناء قسائمهم بالارشادات الهامة ومساعدتهم وتوجيههم.



وبينت المؤسسة انها ماضية بالتحول الرقمي لخدماتها دون تكبد عناء المواطن للحضور، حيث تعتبر أولى الجهات الحكومية التي وفرت خدمات إلكترونية عبر موقعها الالكتروني، إلى جانب مشاركتها في خدمات تطبيق سهل الحكومي.