تعليم الأطفال بطريقة ترفيهية ممتعة هو شعارنا في «كيدزانيا»، وها نحن نخطو إلى الأمام في مجال التعليم الترفيهي، حيث أطلقت «كيدزانيا» الكويت برنامج «عالم البناء» Construction World المتغير.



ويتم تشغيل هذا البرنامج من 4 يونيو إلى 12 أغسطس 2023، حيث يسمح للأطفال بلعب الأدوار في وظائف عالم البناء الحقيقي، ويشتمل الإعداد على مركبات بناء ثقيلة صغيرة الحجم يشغلها الأطفال مثل حفار الرمال، الحفارات، جامع الخشب، الرافعات بالإضافة إلى العديد من الأنشطة العملية التي تفتح عقول الأطفال في اتجاه إبداعي، بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء موقع بناء مصغر للأطفال الصغار، مما يسمح لهم بالقيام بأنشطة تحاكي البناء، باستخدام مركبات التحكم عن بعد.



وبسبب شعبية هذا البرنامج، قررت «كيدزانيا» الكويت إطلاق الموسم الثالث منه هذا الصيف، كان الرعاة الرئيسيون للبرامج هم: Creality & Kites «موقع البناء الرئيسي» وLeavers and Cranes وMicrosoft «موقع بناء التحكم عن بعد» ومن بين الرعاة الآخرين، الجامعة الأمريكية في الكويت «منطقة الأطفال الصغار» وجريدة «الأنباء»، بالإضافة إلى رعاة آخرين.



في عالم كيدزانيا، يمكن للأطفال تجربة مهن توجد في الواقع، لكن داخل بيئة محاكاة تحت الإشراف والمراقبة، حيث نبني أنشطة تساعد الأطفال على اكتساب مهارات جديدة وتحقيق «عالم أفضل».