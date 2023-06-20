أعلنت العلامة التجارية «أسيكس»، إحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في القطاع الرياضي، والمختصة بإنتاج الملابس والمستلزمات الرياضية، عن إطلاق حذاء التنس الجديد ذي الإصدار المحدود «جل ريزولوشين 9» كأول تعاون مع العلامة التجارية «بوس» وهو مصمم للاعب التنس الإيطالي ماتيو بيريتيني.



ويجمع الإصدار الحصري بين خبرة «أسيكس» العريقة والمتطورة للاعبي خط الأساس في رياضة التنس وأحدث تقنياتها المستخدمة في مجال الرياضة، وبين التصميم الجديد والعصري المستوحى من العلامة التجارية الرائدة في عالم الموضة «بوس» ويتوافر هذا الحذاء في الكويت من خلال فروع «أسيكس» في كل من مجمع الأفنيوز و360 مول.



ويتميز هذا الإصدار الجديد المصمم خصوصا للاعبي خط الأساس باحتوائه على تقنية «دايناوال» DYNAWALL التي توفر دعما جانبيا وثباتا إضافيا في منتصف القدم أثناء الحركة، فضلا عن تقنية «دايناراب» DYNAWRAP في الأربطة والتي تعزز الاستقرار في كل خطوة وتزيد الإحساس بالراحة واللياقة أثناء اللعب.



ويجسد التعاون الأول بين العلامة التجارية الرياضية «أسيكس» والعلامة التجارية الشهيرة في عالم الأزياء «بوس»، الأسلوب الفريد للاعب التنس ماتيو بيريتيني والذي يجمع بين الشغف في لعب التنس بطريقة ديناميكية احترافية وأداء عال، وبين المظهر الجميل والأنيق والعصري.



وفي هذا السياق، يقول لاعب التنس ماتيو بيريتيني: يوفر حذاء «جل ريزولوشين 9» المميز كل ما أحتاج إليه أثناء اللعب من ثبات وراحة واستقرار ودعم، وهو نتاج لشراكة سعيد جدا بها بين «أسيكس» و«بوس» لطرح هذا الإصدار المحدود ذي التصميم الجديد والأنيق والعملي، كما أتطلع لارتدائه أثناء اللعب لتحقيق أداء أفضل وتحصد المزيد من النجاح.



ويتوافر الحذاء الجديد في جميع فروع «أسيكس» في الكويت، سواء في الأفنيوز أو 360 مول.