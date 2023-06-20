أثمر العام الأكاديمي 2022-2023 عددا من النجاحات التي حققها طلبة الجامعة الأمريكية في الكويت على مختلف الأصعدة، حيث حقق الطلبة التفوق الرياضي في عدد من البطولات، كما خاض المشتركون برنامج توظيف الطلاب التجارب المهنية بنجاح، وعمل طلبة الأندية الطلابية على الاستفادة من أوقاتهم، فاستحقوا الحصول على الجوائز التقديرية من الجامعة.



ونظم مكتب الحياة الطلابية بالجامعة عدة فعاليات للاحتفال بالطلبة الذين شاركوا في الأنشطة الجامعية، منها حفل توزيع الجوائز السنوي التاسع عشر للاحتفاء بالمواهب الاستثنائية للطلبة المختارين وتم تكريمهم على الإنجازات المتميزة والإسهامات التي حققوها في مختلف جوانب الحياة الجامعية.



وفي فعالية أخرى، احتفلت الجامعة بالطلبة الرياضيين الذين حققوا أداء مميزا طوال الموسم الرياضي، وقامت رئيسة الجامعة أ.د.روضة عواد وعميدة الشؤون الطلابية هلا العبدالرزاق بتكريم الطلبة الرياضيين، حيث تمت إضافة كل من هيا الدبوس ونجيب العوضي «لحائط مشاهير الرياضيين» تقديرا لهما.



وأكدت أ.د.روضة عواد، أن الطلبة يتمتعون بصفات استثنائية مكنتهم من النجاح في جميع المجالات، مشيرة إلى أن المشاركة في الأنشطة بالجامعة تمثل خوضا للتحديات التي تطرحها الجامعة واستخدامها كفرص للنمو الشخصي وتنمية الشخصية.



كما استضافت الجامعة حفل توزيع جوائز الطلاب الموظفين تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسي، وحضر الحفل رئيسة الجامعة والعمداء والطلبة والموظفون والمشرفون عليهم، إذ ضم برنامج توظيف الطلاب نحو 173 من الطلبة الموظفين الذين تفانوا في عملهم طوال الفترة الماضية واكتسبوا الخبرات والمهارات اللازمة.