أعلنت أوكرانيا استعادة قرية جديدة في الجبهة الجنوبية للبلاد ليرتفع بذلك إلى 8 عدد مناطق التجمعات السكنية المستعادة في غضون أسبوعين من العمليات الهجومية المضادة، فيما واصلت روسيا شن هجوم صاروخي على جنوب أوكرانيا، وقالت إنها أحبطت ما وصفتها بـ«المؤامرة الإرهابية» الأوكرانية التي استهدفت مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها.



وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تليغرام امس، أن القوات الأوكرانية لم تسترد قرية بياتيخاتكي فحسب، بل تقدمت بما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية في غضون أسبوعين.



وأضافت أنه «في غضون أسبوعين من العمليات الهجومية باتجاه بيرديانسك وميليتوبول، تم تحرير ثماني تجمعات سكنية» واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترا مربعا. كما لفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت في الجنوب «حتى عمق سبعة كيلومترات» من المواقع الروسية.



وأفادت الإدارة العسكرية في أوديسا جنوبي أوكرانيا بأن المنطقة تعرضت لهجوم روسي والدفاعات الجوية عملت على صدها، كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية وقوع انفجارات بأوديسا ناجمة عن تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ قادمة من البحر الأسود.



يأتي ذلك بينما احتدمت المعارك في الجبهة الجنوبية للبلاد مما كبد الطرفين خسائر كبيرة في الأرواح وفق تقارير استخباراتية غربية.



في الأثناء، سخر الرئيس الأوكراني زيلينسكي مما وصفها بالادعاءات الروسية بشأن تدمير منظومات باتريوت، وقال إن جميع منظومات الباتريوت تسقط الصواريخ الروسية بأكبر قدر من الكفاءة ولم يتم تدمير أي منصة، مشيرا إلى أنه تم تدمير 36 صاروخا روسيا خلال الأيام السبعة الماضية وحدها.



في المقابل، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي امس إنه أحبط سلسلة من «المخططات التخريبية والإرهابية» الأوكرانية كانت تستهدف مسؤولين مدعومين من موسكو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا داخل أوكرانيا واعتقل امرأة في إطار تحقيق يجريه. وذكر الجهاز في بيان أن الهجمات كانت تستهدف مسؤولي إنفاذ القانون الروس ومسؤولين حكوميين عينتهم روسيا في منطقة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها ضمتها منذ بدء ما تصفه بأنه «عملية عسكرية خاصة».



إلى ذلك، قال الكرملين امس، إنه سيبقى على تواصل مع مجموعة الدول الأفريقية التي تسعى للتوسط في حل الصراع مع أوكرانيا، لاسيما خلال القمة الروسية الأفريقية المقررة الشهر المقبل وإن بعضا من الأفكار المقترحة يمكن تنفيذها.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لصحافيين أمس، إن المحادثات مع الوفد ستستمر، إذ إن بعض اقتراحاته قابلة للتطبيق نظريا، لكنه لم يذكر الاقتراحات المشار إليها.