

محمود عيسى



توقعت مجلة ميد أن تسجل ترسيات عقود الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) أرقاما قياسية في عام 2023، وذلك بعد أن بلغت قيمة العقود المرساة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ما يعادل 63% من قيمة العقود التي منحت خلال 2022 بأكمله.

وقالت المجلة إن منطقة الشرق الأوسط تمضي على المسار الصحيح لمنح قيمة قياسية لعقود الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية قدرها 13.5 مليار دولار هذا العام، وفقا لتحليل ميد بروجيكتس التي تتتبع المشاريع الإقليمية، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن هذه القيمة ستتجاوز بنسبة 8% قيمة العقود المبرمة في عام 2017 والبالغة 10 مليارات دولار، حيث ساهمت فيها المرافق الحكومية في دبي وأبوظبي عندما منحت عقدا بقيمة 3.8 مليارات دولار لبناء مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمرحلة الرابعة للطاقة الشمسية المركزة.



ويوضح سيناريو الافتراض المتوسط ان العقود الممنوحة للعام 2023 بأكمله سترتفع إلى 13.5 مليار دولار وستتجاوز الرقم القياسي السابق بأكثر من 33%، وقد تم منح عقود بقيمة 4.3 مليارات دولار بين يناير ومنتصف يونيو من هذا العام، وهو ما يعادل 63% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة في عام 2022.