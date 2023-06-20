

أعلن البنك التجاري الكويتي عن انتقال فرع السالمية من موقعه الحالي إلى موقعه الجديد في السلام مول شارع سالم المبارك «السالمية».



ويأتي هذا في إطار سعي البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة، من خلال افتتاح فروع جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات المصرفية ومزودة بمجموعة مدربة من الموظفين يتمتعون بخبرة جيدة ومعرفة تامة بالمنتجات والخدمات لتلبية الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء على اختلاف فئاتهم.

ويؤكد البنك التجاري الكويتي عن استمرارية توفير خدماته المصرفية لعملائه، واستقبال الجمهور خلال أوقات الدوام الرسمي في الفرع الجديد على فترتين، من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 مساء، ومن الساعة 5:00 مساء حتى الساعة 7:00 مساء، ويوم الخميس في الفترة الصباحية فقط من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 1:00 مساء، هذا، وتتوافر في الفرع الجديد أجهزة الخدمة الذاتية لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة.